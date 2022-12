In 20 a giudizio per il furto alle cassette di sicurezza dell’ex Banco di Napoli

Foggia – A gennaio 2023 il processo per il furto dei 15 milioni. Il processo per i 20 imputati accusati di aver commesso la rapina nel marzo 2012 ai danni del Banco di Napoli (diventato nel frattempo Intesa S. Paolo) a Foggia.si farà ad inizio nuovo anno.

Nel 2015, 13 di loro furono arrestati in un blitz, ora dovranno rispondere del furto perpetrato alle cassette di sicurezza dell’ex banco di Napoli.

Uno degli accusati è latitante, ed è ricercato anche perché pende su di lui una senza, per un cumulo di pene,di 13 anni, 4 mesi e 11 giorni, per le condanne per un furto da oltre 5 milioni di euro nel caveau della “Np service” di Foggia del maggio 2019-