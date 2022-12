Taranto – La spinta del “Buon Vento” verso l’educazione alla responsabilità sociale e la cultura della legalità

Il progetto attuato dall’Oratorio Centro giovanile L’Aquilone di Taranto nell’ambito dell’avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie”



Spinti dal soffio del “Buon Vento” i giovani cercano di spiegare le ali e dare il meglio di se stessi,

ricercando il proprio talento, ancora nascosto nel loro profondo, scoprendo la propria vocazione nel

rispetto degli altri e in un luogo nel quale si sentano incoraggiati a dare il meglio di sé.

E proprio il “Buon Vento”, è il titolo del progetto che la Regione Puglia sostiene nell’ambito

dell’avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie”, attuato

dall’Oratorio Salesiano Centro giovanile L’Aquilone di Taranto, insieme ai suoi partner del

terzo settore (Associazioni musicali, teatrali, parrocchie) e istituzionali, la cui referente è Suor

Mariarita Di Leo, che opera nella sede del quartiere Paolo VI al viale del lavoro.



Il progetto prevede per circa 20 minori dai 6 ai 13 anni, molti dei quali inseriti in contesti sociali

con disagio culturale e socioeconomico, la realizzazione di 700 ore di laboratori artistici, di musica

e musicoterapia, teatrali e di clownerie, canto, danza, fotografia e cibo, lettura e scrittura

creativa, che, attraverso linguaggi artistici, valorizzino esperienze morali, rafforzino la dimensione

creativo-espressiva, ai fini dello sviluppo integrale della persona.

“Obiettivo finale del progetto – racconta Suor Mariarita Di Leo – è quello di mettere in scena

spettacoli ed eventi che contengano tutti i laboratori inseriti nel progetto, con mostra degli

elaborati svolti dai bambini, spettacoli ed esibizioni.”



Insieme alla Regione Puglia si pone, quindi, l’obiettivo di promuovere e sostenere l’educazione

alla responsabilità sociale e la cultura della legalità, per sensibilizzare la società civile e le

istituzioni pubbliche. Promuovere la legalità, intesa come educazione alla corresponsabilità sociale, per sviluppare la coscienza etica personale e comunitaria, favorendo la rete dell’associazionismo per una legalità del Noi e per difendere i valori della Costituzione.



Tra le attività in programma è previsto per Martedì 27 Dicembre dalle 18:30 alle 20:30, “Il

Villaggio di Babbo Natale”, che prevede un mercatino di Natale, un presepe vivente a cura dei

bambini dell’oratorio Salesiano l’Aquilone, canti natalizi a cura del coro l’Aquilone diretto da Giada

Bellavista ed alle 20.00 l’esibizione dell’Apulia’s Gospel Choir di Taranto.

Le porte de “Il Villaggio di Babbo Natale” resteranno aperte anche Mercoledì 28 Dicembre,

sempre dalle 18:30 alle 20:30, e saranno realizzati un mercatino, un presepe vivente a cura delle famiglie dell’Oratorio, una rassegna di canti natalizi a cura del coro l’Aquilone diretto da Giada

Bellavista, un Trio di flauti dei ragazzi della IC Ist. Pirandello e alle 19:30 performance di danza –

musica a cura dei bambini dell’oratorio Salesiano l’Aquilone.



Il ricavato della vendita dei biglietti d’ingresso, validi per entrambe le giornate, (bambini € 1,00 e

adulti € 2,00) insieme al ricavato della vendita dei prodotti del mercatino, sarà devoluto a favore

delle attività promosse dall’oratorio salesiano delle Figlie di Maria Ausiliatrice L’Aquilone.