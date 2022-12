Le condizioni della donna investita sono apparse subito gravi

Lecce – Investita mentre attraversa. Mentre attraversa la strada in via Benedetto Croce, nei pressi di piazza Partigiani, un auto, un smart, le è apparsa all’improvviso,, il conducente non è riuscito ad evitarla

Pare che l’incidente sia accaduto per la scarsa visibilità del tratto stradale. Sul posto gli agenti della polizia municipale ed il 118.

La donna è stata ricoverata in codice rosso, cosi come l’uomo che era alla guida dell’auto colto da malore.

foto d’archivio