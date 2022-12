BARI – Incendio al McDonald’s, paura ma nessun ferito. Un vasto incendio nei pressi del McDonald’s, ha minacciato la zona commerciale del quartiere Mungivacca, in via Caduti del lavoro a Bari. Il fuoco ha creato panico in zona. La situazione, dopo gli istanti iniziali di paura, sembra essere tornata alla normalità. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Bari che hanno coordinato le operazioni per risolvere la situazione d’emergenza, ha permesso di placare la furia delle fiamme. Secondo una prima ricostruzione, la causa scatenante, è imputabile ad un cortocircuito delle luminarie natalizie della zona. Non si registrano danni a persone o cose. Le Indagini sono ancora in corso. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime ore.

