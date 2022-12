Foggia – Paura per il terremoto

Una scossa di terremoto magnitudo 3.2, stamattina 15 dicembre alle 05:32 nella Costa Garganica (Foggia). Non ha riportato né danni né feriti. L’epicentro in mare è stato localizzato ad una profondità di 23 km L’epicentro a 7 chilometri dalla costa di Rodi Garganico. A Ischitella le scuole sono state chiuse le scuole per precauzione. Da accertamenti non sono stati segnalati, infatti, problemi alle strutture. Il terremoto è stato chiaramente avvertito dalla popolazione scessa nelle piazze.

0 Shares