Spinazzola (Bat)- Bomba carta in auto, arrestato un ventenne. I Carabinieri della Stazione di Spinazzola hanno intercettato, nella giornata di ieri, una Peugeot 207 che si aggirava in paese con aria sospetta. Una volta effettuato il controllo a bordo, è stato identificato il ragazzo ventenne, il quale è parso ai carabinieri molto agitato. Insospettiti, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare, scoprendo un ordigno rudimentale esplosivo di 185 grammi di peso e di oltre 35 centimetri di lunghezza.

Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bari per il reato di porto e detenzione di materiale esplodente. Un ordigno dichiarato altamente letale dal Reparto Operativo del Nucleo Artificieri Antisabotaggio della 5a sezione del Nucleo Investigativo- Reparto Operativo di Bari. Per tale fatto è stato denunciato per detenzione illegale di materiale esplodente e disposta da parte del Gip la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Spinazzola.