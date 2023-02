Ventenne allo stadio con bomba carta: arrestato I Carabinieri della Stazione di Spinazzola – nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Compagnia di Andria – durante il servizio di ordine pubblico svolto in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato di 1^ categoria Lucana, Sporting Lavello – O.S.F.N. Genzano, procedevano al controllo di un ventenne, indosso al quale veniva rivenuto un ordigno esplosivo rudimentale costituito da una base a forma cilindrica, rigida, dal peso di 42 gr.

Con il prezioso ausilio del nucleo Artificieri/Antisabotaggio della 5a sezione del Nucleo Investigativo – Reparto Operativo di Bari, veniva eseguita una accurata valutazione dell’ordigno rudimentale, che risultava essere letale, non solo per il quantitativo di materiale esplodente in esso contenuto, ma anche per l’involucro in plastica che, al momento dell’esplosione, avrebbe generato delle schegge altamente pericolose.

Ventenne allo stadio con bomba carta: arrestato

Il ventenne veniva dichiarato in arresto per porto e detenzione di materiale esplodente e -su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani- tradotto presso la casa circondariale di Trani. Il G.I.P. ha poi convalidato l’arresto disponendo l’applicazione nei suoi confronti della custodia cautelare in carcere.

Ventenne allo stadio con bomba carta: arrestato

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti adottati non sono definitivi. L’eventuale colpevolezza dell’arrestato in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contradditorio tra le parti.