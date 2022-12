L’azienda in questione, pare non avesse dichiarato ricavu 6 milioni di euro

Taranto – La GdF scopre grossa evasione fiscale. Martina Franca, Sequestrati 900mila euro ad una azienda che vende macchinari e secondo quanto accertato, presumibilmente con sede fittizia all’estero.

L’azienda secondo quanto la GdF ha evaso l’iva per 42moòa euro, e gli viene contestato di non aver presentato la dichiarazione dei redditi dal 2017 al 2020 e di aver comunque il suo giro di vendite in Italia.