Lecce – Momento no del Casarano, scende in campo il Presidente Maci

Il Presidente Maci, in conferenza stampa, ha voluto sottolineare il momento della Virtus Casarano. Ha ricordato che la sua squadra poteva passare in vantaggio (vedi occasione di Saraniti) e poi si è trovata in svantaggio di due gol, in casa della capolista Cavese, soprattutto grazie ad un rigore molto generoso decretato agli avversari. Un match che poteva cambiare la storia di questo campionato. La partita si poteva pure pareggiare, nel finale, ma al numero uno della società, la terna arbitrale non è sembrata all’altezza della vetrina. Ora si auspica che la sua squadra alzi la china, sin dalla prossima partita in casa con il Gladiator.



