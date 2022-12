Brindisi – Danucci esamina la vittoria di Molfetta

Continua la striscia positiva del Brindisi in serie D girone H e Mister Danucci, dopo la vittoria esterna di Molfetta, in rimonta, ha le idee chiare sulla sua squadra. Ai microfoni di Antenna sud, conferma che la sua squadra ha interpretato nel giusto modo il match, pur andando in difficoltà nella prima parte.

Non ha gradito l’arbitraggio e, in città, la voce ieri era univoca. Ora i calciatori biancazzurri sono più che motivati, dovrebbe arrivare il bello. La testa della classifica non è poi così lontana.

