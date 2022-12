Taranto – Che spettacolo all’Adriatico dei ragazzi di Capuano!

Il Taranto di Capuano si è svegliato. Non è solo una nostra impressione, riteniamo che sia ormai chiaro a tutti. Gli elogi del team di Rai Sport ai tesserati ionici, non sono passati inosservati. E’ pur vero che, nel posticipo di Pescara, la vetrina era di secondo ordine, visto che sulla prima rete nazionale si stava esibendo nientepopodimeno che il Brasile… Ma, chi ama questo sport, non si sarà fatto scappare l’occasione di di fare zapping nell’intervallo del match clou del Mondiale, e di aver scoperto che il piccolo Taranto (almeno fino a poche ore fa), era in vantaggio per 2-0 a Pescara, terza forza del campionato. Molti utenti, interpellati da noi, su tutto il territorio nazionale, hanno ammesso di essere rimasti meravigliati dallo spessore di Antonino e compagni, e di aver seguito il match. Quindi, vetrina per Guida, dalle giocate raffinate, ma anche per ogni singolo calciatore che, sin dalla partita di mercoledì 30 novembre, in casa col Crotone, avevano fatto intendere che la musica era cambiata, nonostante la pioggia incessante e tante defezioni. Pescara ha visto in campo, almeno per un tempo, Provenzano, destinato ad essere il leader di questo Taranto e, nel secondo tempo, anche un ritrovato Brandi. Domenica, a Taranto, arriverà il Monterosi. Una vittoria, rilancerebbe gli ionici in classifica. Diciamo la verità, questa squadra, mister Capuano compreso, se lo meritano. Ora, si pensa ad un ritorno allo stadio di una parte di tifoseria. Staremo a vedere.

