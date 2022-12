Finiscono con l’auto fuori strada e impattano contro un albero

Foggia – Muoiono due giovani in un incidente. Cerignola,– perdono la vita due giovani di 19 e 18 anni, per cause ancora ignote, la loro auto è finita fuori strada.

Dopo essersi ribaltati, l’urto tremendo contro un albero, per poterli estrarre dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso