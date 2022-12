Bari – Morto a 74 anni il Sindaco di Poggiorsini Ignazio Dimauro

Poggiorsini – Morto a 74 anni il Sindaco di Poggiorsini – La città di Poggiorsini (BA) è in lutto per l’improvvisa scomparsa del sindaco Dott. Ignazio Dimauro eletto nel 2019 per la quinta volta con la lista civica “Liberamente”, a causa di un infarto fulminante. Dimauro aveva 74 anni. Era noto anche per la sua attività di medico e per i suoi incarichi politici. Era presidente dell’Unicam – Unione dei Comuni dell’Alta Murgia.

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità cittadina. Parole di cordoglio sono state espresse alla moglie ed ai suoi tre figli.

Sindaco di Poggiorsini in una fase molto travagliata, custode di storie, ricordi, fatti, tradizioni, sogni tra cui quello di trasformare Poggiorsini da borgo di campagna a meta turistica. L’idea di realizzare le terme a Poggiorsini, è rimasta incompiuta.

Cordoglio unanime della città. Sono centinaia gli attestati di stima, pervenuti alla famiglia. I funerali si svolgeranno domani.