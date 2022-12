Taranto – Nuovi Orizzonti Taranto, con la Mar.Lu Basket Bari occorre vincere

Appuntamento al PalaMazzola, ingresso gratuito!

Il team di coach Orlando vuole tornare alla vittoria dinanzi al pubblico amico

del PalaMazzola dopo lo stop esterno sul campo della Pink Bari Basket

Incassata la sconfitta sul filo del rasoio contro la Pink Bari dell’ex Palagiano

fuori casa, la Nuovi Orizzonti Taranto ha l’occasione di rialzare la china subito

in casa contro la Mar.Lu Basket Bari tra le mura del PalaMazzola nel secondo

match interno del campionato.

Con il supporto del pubblico amico, Ciminelli e compagni hanno l’opportunità

di tornare alla vittoria e continuare il proprio cammino in un torneo dove ai

nastri di partenza il team di coach Orlando era indicato tra le compagini favorite

per la vittoria finale.

I primi due match contro Mesagne e Ruvo, hanno dimostrato le qualità tecniche

e organizzative di una squadra dotata di ottime individualità, ma che fa della

grinta nonché del carisma le proprie armi migliori.

Un mix tra giocatrici esperte e under di prospettiva, è la ricetta creata dalla

dirigenza ionica per tentare la scalata in campionato. Il carattere, resta l’arma in

più della squadra di coach Orlando, che può contare su un organico in stato di

grazia.

È però il pubblico del PalaMazzola che potrà fare la differenza. Contro Ruvo

quasi quattrocento unità hanno presenziato supportando le ragazze ioniche. Ora

si spera un palazzetto maggiormente gremito, rimarcando ancora una volta che

l’ingresso è completamente gratuito.

Appuntamento a Sabato 3 Dicembre. Palla a due a partire dalle ore 18:00

