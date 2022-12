Bari – Merry Christmas – Musica in Cittadella

Rassegna concertistica per i pazienti ricoverati nella Casa di Cura “Arca” – II edizione

Torna, a grande richiesta, la rassegna concertistica: “Merry Christmas – Musica in Cittadella”, gli appuntamenti musicali voluti dalla Fondazione Cittadella della Carità in collaborazione con l’Ateneo della Chitarra Taranto e Amplisud Taranto.

Il progetto realizzato lo scorso anno ha prodotto grande entusiasmo, sia nei pazienti ricoverati nella casa di Cura “Arca” che negli operatori sanitari e soci sanitari. Gli artisti si sono esibiti in totale sicurezza grazie alla filodiffusione.

Anche l’edizione 2022 si svolgerà con le stesse modalità. Tre gli appuntamenti che si terranno al Piano Terra del Padiglione, grazie alla collaborazione dell’Ateneo della Chitarra Taranto, presieduto dal M° Pino Forresu e di AMPLISUD di Pierfrancesco Chyurlia; entrambi anche quest’anno hanno condiviso l’obiettivo di questa rassegna dal grande valore sociale: allietare chi in questo momento non può essere nella propria casa in quanto bisognoso di cure.

Tre gli appuntamenti fortemente voluti dal presidente della Fondazione avv. Salvatore Sibilla, rivolti ai pazienti acuti di cardiologia e rabilitativi in Cardiologia e MFR del Padiglione, che si svolgeranno alle ore 16.30:

5 dicembre Ida Travel jazz – Ida Gigante e Filippo Paradiso

12 dicembre Ensamble voce e arpe: Elisabetta Felicetti – voce, Benedetta Primiceri, Marica Troiano, Elena Procaccini e Luca Conforti – arpe

20 dicembre Melga – cantautrice.

Direzione artistica del M° Pino Forresu. Referente progetto: Gabriella Ressa – URP. Tutti i concerti sono rivolti ai pazienti ricoverati. Non sarà consentito l’accesso agli estranei.