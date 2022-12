Ritrovato sul selciato in grave condizioni

Brindisi . Grave giovane caduto dal terrazzo. San Pietro Vernotico, trovato da alcuni passanti un ragazzo immerso nel sangue.

Il giovane, un 32nne, è stato trasportato in ospedale, dal 118, le sue condizioni sono gravi.

Dai primi rilievi e dalle immagini di una telecamera nelle vicinanza, pare sia caduto dal terrazzo della casa dei nonni, e non, come in un primo momento sembrava, investito da qualche veicolo.

I carabinieri conducono le indagini dell’accaduto