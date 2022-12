Taranto – Trovato un cadavere nei pressi di Manduria

C’è una sorta di giallo intorno al tragico evento di Manduria, ritrovamento di un cadavere. Si è accertato che trattasi di un uomo di 88 anni, sacerdote in pensione, risultava scomparso da sabato 26 Novembre. Il suo corpo è stato ritrovato in una zona di campagna nei pressi di Manduria, nello specifico, in contrada Pezzo Sfondato. Data l’età, è d’obbligo pensare che si possa essersi trattato di un decesso naturale ma inquieta il fatto che sia stata trovata, nei pressi, la sua autovettura, una Fiat Punto grigio, bruciata. La notizia del ritrovamento, ha messo in allarme i cittadini del luogo datosi che ci sono stati degli episodi simili, nel recente passato (ad aprile e luglio scorso), sempre con un’auto bruciata nelle vicinanze. In questi casi però, a differenza di questo del povero prete, i corpi erano stati trovati sempre bruciati, all’interno dell’autovettura.

