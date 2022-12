Altamura – Teatro Mercadante al via “Natale in musica 2022”

Altamura – Il Comune di Altamura organizza la rassegna musicale “Altamura Natale 2022 in musica”, in collaborazione con il Teatro Mercadante. Sette concerti a dicembre, ad ingresso gratuito, previa prenotazione. Si comincia venerdì 2 dicembre con “Generazioni a confronto”, spettacolo che vede sul palcoscenico prestigioso del “Mercadante” l’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, diretta da Francesco Zingariello, e il giovane violoncellista Clemente Zingariello. Il calendario si chiuderà il 23 dicembre con l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari.

“Visto il riscontro positivo della stagione dedicata a Saverio Mercadante dello scorso anno – dichiara la sindaca di Altamura Rosa Melodia – l’Amministrazione Comunale ha voluto rinnovare la pregevole collaborazione con il Teatro Mercadante, autentico fulcro di vita sociale e culturale, e per questo ha voluto organizzare sette serate con interpreti e orchestre che riscalderanno i nostri cuori, emozionandoci. Sono particolarmente lieta che questo programma abbia preso forma in modo così mirabile, con una qualità artistica molto elevata”.

La direzione artistica è curata dal maestro Leonardo Colafelice, giovane pianista altamurano e già affermato in teatri della scena nazionale e internazionale.

Orari: apertura porte 20.30; inizio spettacolo 21.00.

Tutti gli appuntamenti sono ad accesso gratuito, con obbligo di prenotazione:

https://www.eventbrite.com/o/comune-di-altamura-35079518683

CALENDARIO

Venerdì 2 DICEMBRE 2022

GENERAZIONI A CONFRONTO

Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata

Francesco Zingariello direttore

Clemente Zingariello violoncello

Programma:

F. Mendelssohn-Bartholdy: Ouverture da “Le Ebridi”

P.I. Tchaikovsky – Variazioni su un Tema Rococò op. 33 per violoncello e orchestra

G. Puccini – Intermezzo da “Manon Lescaut “; E lucevan le stelle da “La Tosca”

J. Offenbach – Barcarola da “Les Contes d’Hoffmann”

P. Sorozábal – No puede ser da “La tabernera del puerto”

C.A. Bixio: Parlami d’amore Mariù

R. Leoncavallo: Mattinata

Il concerto inaugurale della rassegna natalizia è affidato all’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, una realtà da poco costituita ma già in grande attività. Un concerto denominato “Generazioni a confronto” proprio perché a dirigere l’orchestra e ad esibirsi come solisti ci saranno rispettivamente Francesco Zingariello e suo figlio Clemente, giovane violoncellista diciassettenne che si sta facendo conoscere in Italia e all’estero, anche grazie alla vittoria di diversi prestigiosi concorsi. Nella seconda parte della serata Francesco Zingariello, accompagnato dall’orchestra, accosterà al ruolo di direttore quello di tenore.

Domenica 4 DICEMBRE 2022

CANTO D’AMORE

Alfredo Cornacchia pianoforte

Giovanna Sapone voce

Angela Lomurno voce

Programma

F. P. Tosti: “Malía”, “Non t’amo più“, “Sogno”, “A vucchella”

S. Mercadante: “Ah che nel dirti addio”, “Lungi da te ben mio”

G. Fauré: “Après un rêve”

G. Puccini: “Quando m’en vo”, “O mio babbino caro”

C. Gounod: “Je veux vivre”

C. Guastavino: “La rosa y el sauce “

A. Catalani: “Ebben, n’andrò lontana”

P. A. Yon: “Gesù Bambino“

A. Ch. Adam: “Cantique de Noel”

Il secondo concerto sarà affidato a musicisti del territorio: Alfredo Cornacchia, direttore d’orchestra, compositore, organista, in questo concerto in veste di pianista, accompagnerà le voci di Giovanna Sapone e Angela Lomurno. Durante la serata le due soliste si alterneranno o duetteranno eseguendo brani di grande bellezza.

Mercoledì 7 DICEMBRE 2022

PIANO HITS

Maurizio Baglini pianoforte

Mercoledì 14 DICEMBRE 2022

SINFONIE DA OSCAR

Omaggio al compositore Dario Marianelli – Premio Oscar e vincitore del Golden Globe per le sue colonne sonore

Con: Orchestra della Magna Grecia

Maurizio Lomartire direttore,

Barnaby Brown aulos,

Angela Annese pianoforte,

Francesco Palazzo fisarmonica,

Ospite d’eccezione il compositore Dario Marianelli

Mercoledì 21 DICEMBRE 2022

DA MOZART A MORRICONE

Quintetto “Villa Lobos”

Prime Parti solistiche della Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Carlo Romano oboe

Alberto Barletta flauto

Enrico Maria Baroni clarinetto

Ettore Bongiovanni corno

Andrea Corsi fagotto

Giovedì 22 DICEMBRE 2022

VIAGGIO NEL ROMANTICISMO

Giuseppe Gibboni violino – Premio Paganini 2021

Leonardo Colafelice pianoforte

Venerdì 23 DICEMBRE 2022

CONCERTO DI NATALE

Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari

Coproduzione con Traetta Opera Festival di Bitonto

Composizioni e arrangiamenti originali Vittorio Pasquale

Maurizio Pellegrini voce recitante,

Cataldo Caputo tenore

Vito Clemente direttore