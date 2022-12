Taranto – Distretto Socio Sanitario di Manduria, screening gratuiti per la prevenzione del diabete

Manduria – Il diabete è una malattia che interessa circa 60 milioni di adulti. Nel mondo si stimano oltre 560 milioni di adulti con diabete, numero destinato ad aumentare a 640 milioni nel 2030. Con una prevalenza in continua crescita, il diabete viene identificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) quale priorità globale per tutti i sistemi sanitari.

La grande diffusione del diabete legato anche alle conseguenze della pandemia, determina quindi, la necessità di porre sempre maggiore attenzione alle tematiche della prevenzione primaria e secondaria, attraverso la diagnosi precoce, e sulla necessità di migliorare le conoscenze e la consapevolezza delle persone per arginare l’epidemia di diabete nel mondo.

Il Distretto Socio Sanitario di Manduria sito in via Pio Latorre, ha organizzato per sabato 3 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00, una giornata di prevenzione del Diabete in collaborazione con il Servizio di Diabetologia e con le consulenze Psicologiche e Dietistiche. L’obiettivo è attirare l’attenzione della comunità sul problema.

La prevenzione si identifica con la promozione di stili di vita corretti. L’adozione di uno stile di vita sano e attivo può prevenire fino all’80% dei casi di diabete di tipo 2, che, se trascurato può, causare malattie cardiache, cecità, amputazioni, insufficienza renale, morte precoce.

Tutti i cittadini possono accedere gratuitamente a questa importante giornata di prevenzione.

L’evento è finalizzato ai cittadini ai quali non è stato diagnosticato il diabete.