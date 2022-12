Bari – Obiettivo vincere contro il Pisa

Il Bari torna in casa, domenica 4, contro il Pisa . Obiettivo, vincere per riagganciare le zone alte della classifica con l’intento di tornare alla vittoria. L’ultima vittoria risale al mese scorso e fu ottenuta a Venezia. dell’ottobre scorso a Venezia. Se è vero che la classifica è corta, i punti di distacco da Frosinone e Reggina, cominciamo a diventare troppi. Il Pisa non è più la squadra dell’inizio di campionato, è in forte ripresa: da 9 turni non perde. Magnani cercherà di recuperare tutti gli infortunati.

