Bari – Teatro Forma: Serena Brancale inaugura la stagione 2022/2023

Sabato 3 dicembre alle 21,30 al Teatro Forma di Bari si inaugura la stagione musicale «Around Jazz» 2022-2023, la tredicesima del teatro barese che porta la firma nella direzione artistica di Michelangelo Busco. Lo scopo principale è quello di confermare un percorso di crescita dovuto al continuo e instancabile lavoro di ricerca sugli artisti e sulle nuove tendenze musicali.

Non a caso si parte con una artista di casa, la cantante e polistrumentista barese Serena Brancale, in un concerto che prende il nome dal suo terzo album, uscito nel 2022. Si intitola «Je so’ accussì» ed è un cofanetto di pietre preziose, canzoni e cover pensate nel dettaglio per regalare un’immagine matura di sé stessa senza rientrare in un genere musicale troppo definito. Un progetto in cui convivono mille sfaccettature di un grande Sud, dal dialetto barese all’Africa, dall’omaggio a Pino Daniele, alla figura della donna. Nell’album è presente il brano che sigilla la collaborazione internazionale con Richard Bona – «Je so’ pazzo» – e che vede Serena entrare nella “family” di Quincy Jones.

«Sono figlia della mia terra – spiega Serena Brancale – e la musica mi fa da colonna sonora sin da bambina, da quando mia sorella studiava pianoforte e mia madre dirigeva un coro in chiesa. L’album raccoglie le facce della musica che amo, dal soul all’R&B, dal jazz a canzoni “Girl Power”: non a caso nella prima e nella terza traccia ci sono altre voci femminili, ospiti di questo nuovo progetto insieme ad altri artisti nazionali ed internazionali. Ho dedicato inoltre un omaggio alla mia terra e alla famiglia in dialetto barese, ricordandone le strade e i profumi. E tra un inedito e l’altro ho deciso di celebrare il mio cantautore preferito, Pino Daniele, realizzando dei vestiti su misura completamente nuovi di “Je So’ Pazzo”, “Alleria” e “Viento ‘e Terra”. Non manca una canzone dal sapore anni ’70, e per finire, un brano rivolto al futuro, augurando a tutti gli artisti contemporanei un nuovo rinascimento».

I prossimi artisti che impreziosiranno la stagione musicale del Teatro Forma saranno Karima (21 gennaio), Fabrizio Bosso (4 febbraio), Mario Rosini & Friends (25 febbraio), Lady Blackbird (5 marzo), Walter Ricci (29 aprile).

Sono pochissimi i biglietti rimasti per il concerto di Serena Brancale: in vendita al botteghino del teatro, aperto in settimana il

lunedì dalle 15 alle 18

martedì al venerdì negli orari 10-13 e 15-18.

On line su vivaticket.it.