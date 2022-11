Bari Music Week – Musica indipendente e fumetto underground

Magnifica passione, mirabile ossessione, la musica ha da sempre una capacità endemica di contaminare le altre arti e condizionare la creatività più dinamica. Il fumetto, per eccellenza ormai definito la nona arte, ha saputo integrare la sua costruzione sequenziale in un ritmo narrativo che attinge a piene mani dalle composizioni sonore, raccontando storie e costruendo biografie, affidando al segno la visualizzazione dell’ineffabile.

Giovedì 1 dicembre, dalle ore 20.00 negli spazi di Portineria 21 (Via Benedetto Cairoli 137 a Bari, ingresso libero) Bari Music Week presenta l’incontro “Musica indipendente e Fumetto underground”, talk di approfondimento sullo strettissimo rapporto che lega queste due straordinarie forme d’arte.

L’evento, curato dal giornalista Michele Casella con la presenza del fumettista Sebastiano Vilella e del ricercatore Flavio Zaurino, traccerà un percorso capace di unire i disegni di Moebius e il suono della psichedelia, il mito di Robert Crumb con il blues delle radici e il collezionismo più ossessivo, il rock alternativo e le tavole di Tuono Pettinato, il fumetto d’autore del canadese Seth e le composizioni da camera, il bianco e nero di Muñoz e Sampayo con l’incredibile vita di Billie Holiday.

L’incontro sarà arricchito dalla proiezione di illustrazioni, fumetti e tavole d’artista, che saranno la base di confronto per i relatori. Michele Casella, che da anni si occupa di giornalismo culturale, aprirà la serata con un’introduzione al fumetto contemporaneo e alla sua liaison con la musica indipendente, passando poi la parola al ricercatore Flavio Zaurino per entrare nel dettaglio di alcuni autori ed opere che hanno fatto la recente storia del fumetto internazionale. Assieme a loro, un artista di prim’ordine, Sebastiano Vilella, uno dei maestri del fumetto italiano, che ha lavorato con testate fondamentali come “Frigidaire”, “Comic Art” e “Splatter”.

Partendo dal suo volume “L’armadio di Satie” e all’omaggio al notissimo compositore francese, il talk si espanderà alle tecniche e alle ispirazioni che il segno immateriale della musica riesce ad avere sull’arte visuale del fumetto.