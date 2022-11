Taranto – La pista sul ghiaccio ovale. Che spettacolo!

“Nel centro della nostra città, a Piazza Maria Immacolata, abbiamo inaugurato l’unica pista di ghiaccio ovale del sud Italia con i piccoli atleti dell’Asd Feder Club Taranto Pattinaggio”. Sono le parole che l’Assessore Fabiano Marti che ha affidato ai social. Stessa cosa ha fatto il Sindaco Melucci, andando nello specifico: “Una struttura unica nel suo genere, in tutto il sud Italia: per il nostro Natale, il più lungo d’Europa, abbiamo voluto il meglio”.

Cerchiamo di capire che pista è e come è fatta. Intanto è ovale, si dice l’unica in Italia. Approfondiremo in merito. La ditta che l’ha montata, è pugliese, una sorta di leader del settore. Ovale, perché permette ai più piccoli e non, di rimanere in piedi più a lungo e crea una sorta di competizione, almeno minima. Il Natale 2022 a Taranto è particolare, viste le tante iniziative e, Piazza Maria Immacolata, è una sorta di capitale delle piazze tarantine, forse più bella di Piazza della Vittoria dove è stato installato un albero di Natale con migliaia di luci, quasi un record. gli