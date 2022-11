Necessaria la gratuitità per permettere il passaggio di consegne tra società a

Andria – strisce blu gratuite per due giorni. Dal 28 al 30 novembre ad Andria non si pagherà il ticket per la sosta nelle strisce blu. Informazione della società per i parcheggi la Multiservice,

Decisione necessaria per il cambio di società che detengono l’appalto