Anche in Puglia zone a rischio come ad Ischia. A dichiaralo l’Assessore Regionale all’ambiente Anna Grazia Maraschio raggiuta telefonicamente questa mattina a Bruxelles dove si trova in Commissione Europea

Il nubifragio e la conseguente frana che ha travolto Casamicciola nell’isola di Ischia causando otto morti, diversi dispersi e tante case spazzate via dal fango pone tanti interrogativi: Quante regioni in Italia sono ad alto rischio idrologico?

Quante le abitazioni per lo più costruite abusivamente o in zone proibite rischiano di essere spazzate via dal fango?

Quella che veniva definita occasionalità dovuta ad eventi atmosferici sembra ormai essere divenuta normalità anche in Puglia.

Una settimana fa nel Salento che la Coldiretti Puglia ha definito come l‘Oklahoma, la Tornado Valley d’Italia, si è abbattuto un tornado che ha provocato parecchi danni.

Il tornado a Lecce

Anche in Puglia zone a rischio come Ischia. Sette eventi in sette giorni che hanno devastato il territorio.

In 10 anni ci sarebbero stati oltre un centinaio di episodi simili nella penisola salentina. Ma non è solo la provincia leccese a rischio, ma anche altre aree della Puglia, come ha dichiarato l’Assessore regionale all’ambiente Anna Grazia Maraschio che abbiamo raggiunto telefonicamentre mentre sta andando in Commissione Europea a Bruxelles.

Leccese, avvocato penalista, l’assessore Anna Grazia Maraschio ha risposto velocemente ad alcune nostre domande

Assessore, quali secondo lei sono le aree pugliesi a rischio?

Ce ne sono due zone in particolare: una è quella del barese e l’altra è il Salento.

Quali le cause che le rendono tali?

Purtroppo c’è abuso del territorio, con una scarsa pianificazione e una bulimia di nuove costruzioni. È il tempo di fermarsi e di ripensare il territorio in termini di compatibilità

Anche in Puglia zone a rischio come Ischia. In realtà la vulnerabilità riguarda diverse aree della nostra regione come il Gargano, la Valle d’Itria, la Murgia e non solo. Le istituzioni devono arginare questo disastro

Quanto avvenuto a Ischia non deve essere archiviato come un evento che non ci riguarda e posto nel dimnticatoio