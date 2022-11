Taranto – Concorso Kyma Ambiente: Amiu sospende il concorso

Il consiglio di amministrazione dell’Amiu, l’azienda del Comune di Taranto che si occupa di igiene urbana, – scrive AGI – “convocato in data odierna ha determinato la sospensione, in via di autotutela, di tutte le procedure di selezione in atto. Eventuali nuove determinazioni verranno tempestivamente comunicate dall’azienda”. La sospensione è stata decisa dopo l’inchiesta aperta dalla Procura di Taranto con un dirigente aziendale indagato. Quest’ultimo avrebbe fornito ad alcuni candidati elementi e indicazioni sulle materie d’esame del concorso, finalizzato ad assumere 11 ispettori ambientali. L’indagine della Procura verte su truffa aggravata ai danni dello Stato e l’indagato, interrogato dal sostituto procuratore Enrico Bruschi, ha ammesso le proprie responsabilità, come reso noto dalla Questura di Taranto. La Polizia, su incarico della Procura, si è recata nella sede d’esame mentre erano in corso le prove ed ha sequestrato della documentazione. (AGI)

