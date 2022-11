Lecce – Morì sotto il sole mentre raccoglieva i pomodori: arrivano le condanne

I giudici della Corte d’Assise, come riporta TGCOM24, hanno condannato a 14 anni e sei mesi di reclusione ciascuno Giuseppe Mariano, di 82 anni, imprenditore agricolo di Porto Cesareo (Lecce), e Mohamed Elsalih, 42enne originario del Sudan, ritenuto un mediatore per gli arrivi in Salento dei braccianti stagionali da impiegare nella raccolta nei campi.



La condanna si riferisce a un triste fatto di cronaca avvenuto a fine luglio 2015 nelle campagne salentine. Mohammed Abdullah, bracciante sudanese di 47 anni, morì a seguito di un malore mentre raccoglieva pomodori in una giornata dal caldo torrido.



Il 47enne fu costretto a lavorare a una temperatura che sfiorava i 40 gradi mentre, come evidenziato dall’autopsia, aveva la febbre alta e una polmonite virale.

