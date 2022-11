Raid di vendetta per una rissa tra minori

Brindisi – padre e figlio dopo la rissa, la vendetta, denunciati. A Ceglie Messapica i carabinieri della locale stazione durante i controlli per arginare il fenomeno delle violenze che, nei giorni scorsi si erano verificate, e per una rissa scoppiata tra minorenni, hanno denunciato in stato di libertà padre e figlio rispettivamente di 48 e 16 anni, con l’accusa di violenza privata, danneggiamento aggravato e minacce.

Fatto avvenuto il 1° novembre nelle ore notturne, quando due gruppi di minorenni si sono affrontati, al termine della stessa il 16nne, insieme al padre, si è recato presso l’abitazione di uno dei ragazzi che hanno partecipato alla rissa.

I due hanno prima danneggiato con un auto il cancello della famiglia antagonista e minacciato con un bastone i familiari del giovane.

Il genitore del ragazzo non capiva cosa accadeva, ignaro dell’accaduto, ha allertato le forze dell’ordine, raccontando quanto successo, che hanno ricostruito e rintracciato gli autori del reato, che sono stati denunciati a piede libero.