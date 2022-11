Lecce – Il giudice assolve una donna accusata di circonvenzione d’incapace

Come riferito da Leccenews24.it Spillò 400mila euro alla vicina di casa? 45enne assolta dall’accusa di circonvenzione d’incapace – Leccenews24, è terminato con un’assoluzione, il processo per una donna di Ugento che era stata accusata di circonvenzione d’incapace.

L’assoluzione con formula piena, è “perché il fatto non sussiste”. Era stata richiesta una condanna di 2 anni e 6 mesi. Tra le parti civili, era stato richiesto un risarcimento danni di 700 mila euro.

Nell’accusa, si evidenziava che, a causa dei problemi di salute di una 89enne, una donna aveva cercato di convincere l’anziana a lasciarle i propri risparmi, circa 400.000 euro. La signora, nel frattempo, è deceduta. Le motivazioni, per prassi, si conosceranno entro i prossimi novanta giorni.

