Brindisi – L’Happy casa torna a casa con una vittoria

Un tocca sana , dopo la sconfitta di Pesaro, la trasferta di Groningen per i ragazzi di Vitucci. La Happy Casa ha vinto contro in non fenomenni del Donar Groningen per 81 a 57, match valido per il quinto turno della fase a gironi di Europe Cup. To player Reed con 16 punti. Mercoledì 30, spareggio contro il Kalev Cramo per passare il turno e poi trasferta a Bologna contro la Virtus.

