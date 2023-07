Il Gran Galà dell’Estate 2023 nella storica Casina Municipale della Selva di Fasano Ecco cosa avverrà.

Presentato il programma del Gran Galà dell’Estate 2023 alla Casina Municipale della Selva di Fasano

Il 22 luglio 2023, dalle 20:30, la pittoresca Selva di Fasano, in provincia di Brindisi, si prepara ad accogliere un evento di classe: il Gran Galà dell’Estate 2023.

La scenografia di questa magnifica serata sarà la rinomata Casina Municipale della Selva di Fasano, un luogo che ha accolto spettacoli di artisti d’eccezione come Mina, Ornella Vanoni, Albano, Lara Saint Paul, Fausto Papetti, Michele, Caterina Caselli, Johnny Dorelli e Lucio Battisti, Renato Carosone e Renzo Arbore, Peppino Di Capri, Massimo Ranieri, Mia Martini, Patti Pravo, Aba Cercato, Renzo Arbore e Alighiero Noschese.

L’evento di quest’anno si preannuncia di pari livello.

Sul palco si alterneranno la leggenda della musica italiana, Memo Remigi, con la sua voce inconfondibile e il repertorio che ricorderà gli anni d’oro del night

e il famoso comico pugliese Gianni Ciardo, promettendo un mix perfetto di musica e umorismo.

L’incantevole Manila Nazzaro, ex Miss Italia e nota conduttrice televisiva, aggiungerà un tocco di raffinatezza all’evento, facendo da madrina al Premio Top Media Player 2023

Sotto la nuova gestione dell’ingegnere Elio Schiavone, la Casina Municipale aspira a rinnovare la sua reputazione storica.

Il Gran Galà dell’Estate 2023, accompagnato dalla consegna del Premio Top Media Player, è solo l’inizio.

L’evento è organizzato sotto la direzione artistica di Antonio Rubino, giornalista, direttore della nostra testata e di News Italy News, esperto di comunicazione ed organizzatore di grandi eventi tra questi Portici d’Estate, La Girandola, Portici in Capitale

Il Premio Top Media Player 2023 è un tributo a otto personalità pugliesi che hanno portato la Puglia sotto i riflettori, a livello nazionale e internazionale.

Tra i premiati quest’anno ci sono il noto imprenditore Giovanni Cassano, artefice dell’apertura di 145 negozi in Italia Happy Casa;

Antonio Convertini, presidente della BCC di Locorotondo che celebra quest’anno il 70° anniversario di attività; il Dott. Maurizio Cervellera, esperto in Chirurgia Generale specializzato in tumori dello stomaco, del colon-retto, del pancreas e del fegato, autore di numerosi lavori scientifici

Fabio Polo, ideatore dell’Horse Club Terra Jonica una splendida ; Fabio De Nunzio, conosciuto come il buon Fabio di Striscia la notizia autore di libri contro il bullismo;

l’avvocato Enrico Pellegrini, noto per le sue battaglie per i diritti dei cittadini;

Giuseppe Palmisano, il re dei cannoli esportati in tutto il mondo;

ed il rinomato pasticciere Arcangelo Minardi.

Ma a questi nomi si aspetta la conferma di qualche altro grosso personaggio

Il Gran Galà dell’Estate 2023 promette di essere un evento indimenticabile, un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera di musica, comicità ed eleganza, e per rivivere la magia di un’epoca che ha segnato la storia dello spettacolo italiano.

Info e prenotazioni al numero 3283242230 o presentarsi direttamente alla Casina Municipale prima dell’inizio dello spettacolo.

Alla Casina della Selva di Fasano il 22 luglio per il Gran Galà dell’Estate 2023, un evento che promette di essere un omaggio imperdibile alla storia e al futuro di questo luogo iconico.