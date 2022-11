Le cozze di Taranto e le olive di Ostuni a Linea verde. Ecco quando

Le cozze di Taranto e le olive di Ostuni. Ecco quando. Linea Verde, la trasmissione di Rai Uno, domenica 27 p.v. alle 12, 20 parlerà delle cozze di Taranto, le cui qualità sono apprezzate in tutto il mondo e delle olive di Ostuni-

Le cozze considerate da molti un vera prelibatezza, coltivate in “giardini” nel Mar piccolo, vengono esportate in tutt’Italia e in altri paesi, ne parlerà Beppe Convertini, attore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano, di origini martinesi.

La troupe di Linea Verde visiterà anche la città vecchia, percorrerà vicoli e andrà alla scoperta delle meraviglie dei tesori nascosti, nei vecchi palazzi nobiliari, visiterà la Cattedrale, San Cataldo, patrono di Taranto, con la sua maestosità, con i suoi marmi, gli affreschi le statue, che resistono al tempo.

La trasmissione della Rai andrà nella campagna di Ostuni, farà vedere le olive pregiatissime anch’esse e che producono l’oro verde di questa regione, quell’olio che solo da queste parti esiste, ne parlerà Giuseppe Calabrese, detto Peppone, di origini lucane.

Parlerà del dramma della xilella, delle decine e decine di ulivi attaccati da questa terribile malattia delle piante, provocata da un insetto, la sputacchina, e delle opportune misure fitosanitarie messe in atto per sconfiggerla, per salvaguardare questo prezioso albero della Puglia