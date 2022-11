Taranto – On. Iaia (FdI), al fianco di Carriero e di Confcommercio per incendio pescheria

Incendio pescheria del presidente dei mitilicoltori a Taranto.

L’on. Dario Iaia ( FdI) dichiara la sua solidarietà nei confronti del presidente dei miticoltori tarantini, Luciano Carriero, “diamo il tempo agli investigatori, dichiara, di effettuare gli accertamenti dovuti, ma se dovesse appurarsi il dolo nell’incendio che questa notte ha distrutto la pescheria, allora ci troveremmo di fronte ad un atto gravissimo perpetrato da gente vile che non conosce il lavoro e nemmeno la dignità.

Sono certo, continua. Che un imprenditore valido e lungimirante come Luciano, così come la categoria alla quale appartiene Confcommercio, non si lasceranno abbattere dalle fiamme che hanno danneggiato l’attività e sapranno ricominciare con slancio.

Allo stesso modo, conclude, ritengo fondamentale essere accanto a loro in un momento come questo, perché se qualcuno la notte scorsa ha pensato di sconfiggere la legalità con questo atto intimidatorio ha sbagliato bersaglio in quanto la società civile e la città sono accanto a Carriero. “

Così dichiara l’On. Dario IAIA ( capogruppo FdI nella giunta parlamentare per le autorizzazioni a procedere / componente della commissione parlamentare Ambiente e Lavori pubblici / coordinatore provinciale di Fdi – Taranto )