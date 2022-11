Imbavagliata, legata e rapinata. I terribili momenti della malcapitata anziana

Flash news Fasano- Anziana rapinata in casa. lntorno alle 10, due uomini mascherati sono entrati, nell’abitazione della donna, al piano terra in via Bari, puntandole un coltello in gola, l’hanno imbavagliata e rapinata di tutti i risparmi.

Pare che la rapina abbia fruttato 10mila euro( tutti i risparmi).

Dopo che i due sono fuggiti, la donna in stato di choc, è uscita in strada urlando. Sul posto sono arrivati i carabinieri ed gli operatori del 118, allertati dai vicini.

Secondo le prime notizie, i sanitari le stanno prestando le prime cure, visto lo stato di agitazione della donna. I carabinieri stanno procedendo con gli accertamenti del caso