Taranto – Melucci: “Il 22 ci ritroveremo alle 18:00 in piazza Della Vittoria, per la suggestiva accensione delle luci di Natale”

🎄🎶 Come tradizione il 22 novembre, con la festa di Santa Cecilia, partirà il lungo Natale tarantino scandito dal suono delle pastorali 🎄🎶

La giornata comincerà alle 2:00, con il primo giro nei quartieri delle bande cittadine Grande Orchestra di Fiati Banda Santa Cecilia Taranto, diretta dal maestro Giuseppe Gregucci, e Gran Complesso Bandistico “G. Paisiello” Città di Taranto, diretto dal maestro Vincenzo Simonetti.

Il primo giro dei gruppi musicali terminerà alle 5:00, con la benedizione dei musicisti in Cattedrale alle 5:30 e la partenza della processione di Santa Cecilia in direzione della chiesa di San Giuseppe, in via Garibaldi. Dalle 6:00 alle 9:00 altri due gruppi gireranno per la città, concludendo il loro pellegrinaggio ai piedi dell’Arcivescovado per il saluto del nostro vescovo, monsignor Filippo Santoro.

✨ Ci ritroveremo infine, alle 18:00 in piazza Della Vittoria, per la suggestiva accensione delle luci di Natale ✨