Una esclusiva di Puglia Press l’oroscopo di Loredana Galiano della settimana dal 21 al 27 novembre 2022

L’oroscopo di Loredana Galiano prevede un settimana ricca di grandi eventi celesti: avremo la Luna Nuova nel Sagittario, insieme a Venere e Mercurio nel segno. Si forma così un incontro stretto di pianeti nel segno di Fuoco a regalarci grande entusiasmo ed ingenuità, a sognare in grande e a programmare lunghi viaggi. Le nostre giornate saranno colorate da nuovi interessi e nuove curiosità.

Nuovi orizzonti si spalancheranno

ARIETE. L’Oroscopo di Loredana per Puglia Press prevede, con questo fortunatissimo stellium di pianeti nella vostra nona casa saranno possibili nuove visioni della propria vita, nuovi orizzonti si spalancheranno davanti a voi, nuove possibilità di successo al di là del vostro solito confine. Una nuova conoscenza all’estero potrà essere il vostro portafortuna per i vostri affari e per i sentimenti.

Energie per migliorare la vostra casa e il vostro look

TORO. L’Oroscopo di Loredana per Puglia Press prevede che vi scoprirete iperattivi in famiglia e tra gli affetti. Vi deciderete di iniziare dei lavori di ristrutturazioni dei vostri spazi all’esterno della vostra casa e del vostro garage. Impiegherete le vostre energie nell’investire i vostri soldi per migliorare la vostra casa, il vostro giardino e rinnovare il vostro look.

“vado al massimo” di Vasco Rossi

GEMELLI. L’Oroscopo di Loredana per Puglia Press prevede che in questo periodo vi scoprirete poco pazienti, impulsivi e irascibili. Tenderete ad abitudini poco sane per placare un certo nervosismo di fondo, come riprendere a fumare e nutrirvi di junk food. Vi troverete in mezzo ad un disordine e caos e ve la prenderete con il vostro partner o con il vicino di casa.

innovazioni e abitudini

CANCRO. L’Oroscopo di Loredana per Puglia Press prevede una folla di pianeti colorerà il vostro quotidiano con tante innovazioni e nuovi abitudini. Non mancheranno occasioni per rivalutare i vostri progetti, per migliorare il vostro lavoro e trovare un equilibrio fra piaceri e doveri. Nuovi contatti aumenteranno la vostra visibilità e nuovi incontri favoriranno grandi occasioni a tutto tondo.

nuove soluzioni nelle vostre mani

LEONE. L’Oroscopo di Loredana per Puglia Press prevede Il bellissimo trigono di Sole, Mercurio e Venere dal Sagittario sarà una manna dal cielo per i vostri prossimi progetti e nuove idee. Ad un certo punto avrete nuove soluzioni nelle vostre mani e reagirete con grande grinta ed energia ad ogni ostacolo. Le stelle vi aiuteranno tantissimo ma spesso dipenderà anche da voi.

in bilico tra emozioni e sentimenti

VERGINE. L’Oroscopo di Loredana per Puglia Press prevede che quando una serie di pianeti sono in aspetto dispettoso, spesso ci si trova ad essere in bilico tra emozioni e sentimenti. Questo sarà uno di quei periodi in cui Venere e Mercurio, oltre al Sole saranno poco disponibili nei vostri confronti e sarebbe meglio non dover perdere la testa, anche se potrebbe farvi bene una volta nella vita.

leggerezza e socievolezza

BILANCIA. L’Oroscopo di Loredana per Puglia Press prevede che Sole, Mercurio e Venere coloreranno le vostre giornate di leggerezza e socievolezza. Sarete circondati da vecchi e nuovi amici, da nuove conoscenze e un nuovo vicinato. Il vostro cellulare squillerà per i tanti messaggi e notifiche dei social. Creerete degli eventi di beneficienza visto il periodo storico che il mondo intero attraversa.

continue sfide

SCORPIONE. L’Oroscopo di Loredana per Puglia Press prevede che quando una serie di pianeti vi lanceranno continue sfide e vi creeranno non solo agitazioni ma anche emozioni forti ed intensi, proprio come piace a voi, saprete come muovervi e raggiungere risultati concreti. Nessuna calma piatta si profilerà all’orizzonte, non vi piacerà la noia, perché questa ucciderà la vostra anima.

vivere per conoscere sempre più cose

SAGITTARIO. L’Oroscopo di Loredana per Puglia Press che sarà un periodo fantastico con uno stellium favoloso nel vostro cielo. Sole, Venere e Mercurio vi faranno compagnia nelle vostre giornate. Niente e nessuno frenerà il vostro desiderio di andare sempre oltre e sempre più lontano. Vorrete vivere per conoscere sempre più cose, andare lontano inseguendo i vostri sogni.

sempre mille cose da fare

CAPRICORNO. L’Oroscopo di Loredana per Puglia Press prevede che con il lungo transito di Urano a vostro favore avrete sempre mille cose da fare, da portare a termine. Non vi spaventerete mai a rimboccarvi le maniche. Ormai è da tempo che la vostra vita sta trascorrendo all’insegna di forti cambiamenti. Sarà ancora così, si susseguiranno forte spinte positive, dai colori e sapori vivaci.

energie al top

ACQUARIO. L’Oroscopo di Loredana per Puglia Press prevede che la compagnia di Marte a vostro favore vi elargirà grandi energie psicofisiche, che vi aiuterà a fronteggiare ogni evento, ogni imprevisto e superare ogni eventuale ostacolo. Le vostre energie saranno al top, avrete abbastanza adrenalina che vi scorrerà nelle vene. Saturno nel segno v’inviterà alla prudenza e alla riflessione.

aspettando le prossime vacanze

PESCI. L’Oroscopo di Loredana per Puglia Press prevede che i vostri programmi non seguiranno i vostri piani e né le vostre intenzioni. Vi metterete lì seduti sulla poltrona aspettando le prossime vacanze, forse quelle di Natale o per l’anno nuovo. Le vostre energie saranno al ribasso e il vostro entusiasmo rasenterà l’ottimismo. Sarebbe meglio rallentare un po’.