Foggia – Chiama la polizia: “Stanno rubando una macchina”. La folle fuga e poi l’arresto

Il fatto è accaduto a Foggia e il ladro è stato assicurato alla giustizia.

Un cittadino ha notato il far sospetto di un uomo intento a rubare un’auto. Quando ha capito le reali intenzioni non ha esitato ad allertare il 113. Alcune volanti si sono recate sul posto ed hanno sorpreso un uomo che appunto era intento a forzare un’automobile. Gli agenti sono prontamente intervenuti ma il giovane 26 enne ha cercato in tutti i modi di darsi alla fuga. Bracato poi ha tentato il suo ultimo atto: l’aggressione ai poliziotti. In fine è stato tradotto in carcere.