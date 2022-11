Da oggi Puglia Press è Today… in tutta la Puglia. Un nuovo modo di concepire l’informazione su una nuova piattaforma tecnologica e versatile in linea con i tempi.

Una nuova piattaforma che coniuga tre concetti di informazione globale: Puglia Press quotidiano on line che festeggia i 22 anni di vita il 7 dicembre 2022; Puglia Press TV la web-social che in due anni ha raggiunto risultati incredibili e soprattutto autorevolezza grazie a servizi con ospiti nazionali;

il nuovo quotidiano Puglia Press Today ed infine Puglia Gourmet il percorso enogastronomico e la valorizzazione dell’agroalimentare pugliese diventato punto di riferimento del Made in Italy in tutto il mondo.

Quando ventidue anni fa creai Puglia Press, il primo quotidiano cartaceo free press pugliese, ma soprattutto uno dei primi in Italia, mai avrei pensato che sarebbe diventato vent’anni dopo tutto questo.

Abbiamo assistito ad una trasformazione radicale dell’informazione che si è evoluta: da quella stampata da rotative su carta riciclata, all’informazione digitale su internet, fino ad arrivare ai social e all’on demand, ovvero l’informazione acquisita quando si vuole.

Puglia Press ha vissuto da protagonista tutte le fasi: Quotidiano cartaceo, quotidiano on line, Magazine free press, Puglia Press TV ed infine Puglia Press Today.

Ma da oggi abbiamo il piacere di presentarvi la nuova versione altamente tecnologica ed innovativa, realizzata dalla Buzzway di Donato Caramia, con il contributo redazionale di tutto il nostro team, la sintesi di tutto questo

Un lavoro di squadra, ma soprattutto la sintesi di oltre vent’anni di esperienza.

Abbiamo messo in campo una squadra formidabile fatta di professionisti con competenze diverse.

Il ruolo di caporedattore del quotidiano on line è stato affidato ad Antonello Corigliano, uno dei nomi storici della nostra testata, negli ultimi anni diventato anche un volto noto della televisione.

Con Antonello Corigliano abbiamo realizzato delle grosse inchieste televisive con le Iene e Striscia la Notizia. Lo scorso anno abbiamo fatto anche uno scherzo televisivo, sempre con le Iene, a Gianni Sperti.

La redazione sportiva sarà diretta da Francesco Leggieri, tra i giornalisti sportivi più competenti della regione.

La nostra nuova testata Puglia Press Today vede come caporedattore il giornalista Salvatore Perillo.

La struttura è completata da nomi vecchi e nuovi, tra questi Gianluca Ceresio, Franco Gigante e Gianfranco Maffucci

Un’altra firma autorevole sarà quella del dott. Antonio Pepe che si occuperà di economia, lavoro, bandi regionali per imprese e famiglie ed opportunità lavorative.

Altre due firme di rilevanza nazionale sono quelle del meteorologo Raffaele Laricchia che si occuperà quotidianamente del meteo pugliese e Loredana Galiano, oramai diventata una famosa astrologa italiana che ha iniziato proprio con Puglia Press.

A completare l’organico Francesca Branà, anche lei volto televisivo regionale che si occuperà di costume e società, Marika Lupinella segretaria di redazione e Chiara Tancheni responsabile di impaginazione e grafica.

La squadra di Puglia Press

Una grande squadra in una redazione collaudata alla quale si potranno aggiungere nuove leve che vorranno affacciarsi al giornalismo.

Ho tenuto per me il settore televisivo. Puglia Press TV, la prima social TV italiana è diventata una vera realtà. Si integrerà al nuovo portale. Saremo fornitori di contenuti per altre testate televisive (con alcune delle quali abbiamo già iniziato delle collaborazioni).

Tutto questo entrando da una unica porta d’accesso: www.pugliapress.org (o da qualsiasi altro suffisso wwwpugliapress.it/com/info/eu)

Potrete guardare i servizi televisivi in esclusiva anche in on demand di Puglia Press TV; leggere in tempo reale le notizie della puglia sul quotidiano on line; il Puglia Press Today

e il Puglia Press Mag che diventa mensile e … Puglia Gourmet, il portale che parlerà di enogastronomia, eventi, percorsi enogastronomici e tanto altro.

Questo è solo l’inizio. Il 16 Novembre 2022 è iniziata la nuova fase dell’informazione all inclusive

Per le prime settimane saremo ancora work in progress.

Abbiamo tante nuove idee da integrare a questo progetto multimediale. La Puglia è… Today.