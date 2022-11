BARI – Prima spara alla fidanzata poi si uccide.

Spara alla fidanzata 18nne e si uccide. Tragedia a Cassano Murge.

Cassano Murge-Omicidio, suicidio. Lui 21nne spara due colpi di pistola al torace della fidanzata 18nne, poi si uccide.

E’ successo a Cassano Murge in pieno centro, nel pomeriggio, l’omicida è morto sul colpo, si è sparato alla testa, lei è stata trasportata prima ad Acquaviva delle Fonti, in gravi condizioni, poi al Policlinico di Bari, dove è stata operata d’urgenza, gli sono stati estratti i due proiettili, ora è in rianimazione.