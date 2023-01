Cassano Murge – Detenzione illegale di armi e munizioni

Cassano Murge (BA)-Detenzione illegale di armi e munizioni. I Carabinieri del Comando Provinciale di Cassano Murge, in conclusione di uno specifico ed articolato servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato alla ricerca di autori di reati in materia di armi e munizioni, hanno arrestato in flagranza di reato, un 48enne del posto trovato in possesso di quattro armi da sparo, di cui una pistola e tre fucili, e oltre duecento munizioni.

In particolare, a Cassano Murge, hanno arrestato l’uomo, per detenzione illegale di armi e munizioni, poiché in seguito ad una accurata perquisizione domiciliare, hanno sorpreso l’uomo con una carabina con il colpo già inserito in canna. Durante le operazioni di perquisizione dell’abitazione, hanno trovato in uno stanzino, altri due fucili ed una pistola, tutte armi perfettamente funzionanti, senza essere in possesso del porto d’armi.

Immediato è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere in attesa di giudizio.