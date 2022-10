CIA Agricoltori Italiani Salento e Comune di Taviano hanno espresso la volontà di costruire una più forte sinergia per rilanciare l’agricoltura e il mercato ortoflorofrutticolo dell’importante realtà territoriale salentina. La questione è stata al centro di un incontro, che si è tenuto giovedì 13 ottobre nel Municipio di Taviano, al quale hanno preso parte il sindaco Giuseppe Tanisi, l’assessore all’Agricoltura Germano Santacroce, la direttrice di CIA Salento Emanuela Longo e Marco Margari componente del consiglio direttivo di Cia Salento.

Al centro della discussione, le problematiche che caratterizzano il settore agricolo e la necessità di rilanciare il Mercato Ortofrutticolo di Taviano.

“CIA Salento è al fianco del Comune di Taviano, assieme agli agricoltori del territorio, per una serie di azioni di sostegno e di rilancio di tutto il comparto, a partire dalla rivitalizzazione del settore ortoflorofrutticolo. Mai come in questo momento è necessaria una sinergia forte tra tutte le componenti attive del nostro tessuto sociale, istituzionale ed economico. A breve partiranno degli incontri mirati con gli esperti del settore per far conoscere anche all’estero l’intero territorio“, ha spiegato Emanuela Longo.

“Finalmente – ha aggiunto Marco Margari – le componenti essenziali del settore primario si coordinano per la ripresa del settore agricolo, basilare per la rinascita del comparto agro-paesistico e produttivo partendo dall’incontro fra operatori e nuove generazioni che, attraverso uno studio mirato delle realtà esistenti, si adopereranno per offrire nuove logistiche gestionali così da rivalutare un enorme patrimonio da troppo tempo sottoutilizzato”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il commento di Germano Santacroce, assessore comunale all’Agricoltura: “Si può dire che siamo ancora in una fase di working in progress, di studio, elaborazione di idee e di progetti, non soltanto per potenziare il nostro Mercato dell’Ortofrutta, ma per la ricerca di soluzioni, insieme alla CIA Agricoltori Italiani Salento, a quelle che sono le difficoltà di uno dei settori chiave dell’economia del nostro territorio“.

Determinato e convinto della strada intrapresa il sindaco Giuseppe Tanisi: “L’agricoltura è un comparto chiave dell’economia produttiva del nostro Mezzogiorno, rappresenta un tratto identitario del nostro popolo, del nostro Salento e della nostra comunità cittadina. Per anni il comparto è stato un fattore trainante di sviluppo. L’attuale congiuntura negativa, in parte dovuta a calamità naturali, in parte all’abbandono delle campagne e ad una riconversione di questa attività, sollecita adeguate risposte che, come istituzione, non possiamo sottrarci dal fornire ai fini di una conservazione e di una valorizzazione di una così antica e fondamentale risorsa, anche in termini occupazionali, per un avanzamento economico e sociale della nostra città”.

c. s. CIA Agricoltori Italiani Salento