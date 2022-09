Variazioni dei percorsi degli autobus e per i parcheggi di Kyma Mobilità per il “Medita Festival 2022” sulla Rotonda del Lungomare

Per la manifestazione “Medita Festival 2022” sarà interdetta la circolazione veicolare sul Lungomare Vittorio Emanuele III, nel tratto tra via Giovinazzi e via Acclavio, nonché su via Anfiteatro e su via Giovinazzi, dalle ore 12.00 alle ore 24.00 nelle giornate di giovedì 8, venerdì 9, sabato10 e domenica 11 settembre.

Pertanto in questa fascia oraria delle suddette giornate le linee degli autobus di Kyma Mobilità che si muovono sulla direttrice Città vecchia-Ponte Girevole-Borgo subiranno variazioni di percorso (elenco sul sito www.amat.taranto.it).

Nessuna deviazione è invece prevista per le linee degli autobus di Kyma Mobilità che si muovono sulla direttrice opposta nella direzione Borgo-Ponte Girevole-Città Vecchia.

Inoltre, in considerazione della inibizione alla sosta nelle strisce blu su alcune strade del Borgo umbertino ricadenti nella zona A, nelle stesse giornate – da giovedì 8 a domenica 10 settembre – al fine di limitare i disagi i titolari di permesso per residenti, nonché gli abbonati ai parcheggi ricadenti in tale zona, potranno parcheggiare la propria autovettura in ambiti diversi da quelli riportati sul proprio permesso, ma pur sempre ricadenti in una delle vie racchiuse nella zona B (strade incluse nel quadrilatero compreso tra Lungomare Vittorio Emanuele III, via Pitagora, via Nitti e via De Cesare.

Il Presidente Kyma Mobilità Amat

Dott. Alfredo Spalluto

VARIAZIONI PERCORSI AUTOBUS KYMA MOBILITÀ PER “MEDITA FESTIVAL 2022”

ð Linea 1/2 (direzione CONSIGLIO): da Stazione FF.S. imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Speziale, via Consiglio.

ð Linea 3 (direzione CONSIGLIO): via Orsini, Stazione FF.S., imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Oberdan, via Dante, via Atenisio, via Consiglio.

ð Linea 5 (andata e ritorno): da via Crispi svolta a dx per via Oberdan e prosegue fino a P.za Ebalia dove termina la corsa di andata e riprende quella di ritorno.

ð LINEA 6 (Porto Mercantile – LAGO DI NEMI): dalla Stazione FF.SS. svolta a dx per il Cavalcavia; S.S. 7ter; Ponte Punta Penna; via Magnaghi; via Cugini; sx via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx via Oberdan per riprendere il consueto percorso.

ð Linea 8 (direzione SALINELLA): da Stazione FF.S. imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida(effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), via Japigia, C.so Italia, Salinella.

ð Linee 20 e 28 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

ð Linea 21 e 27 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

ð Linee 14 e 16 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

ð Linee 4 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 (direzione PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. proseguono per P.za Fontana; P.zaCastello; Scesa Vasto; via Garibaldi; Ponte di Pietra; Porto Mercantile.

Corse BIS APPIA:effettuano le medesime deviazioni sopra riportate relative alla direttrice di marcia assegnata.

Nessuna deviazione è prevista per la direttrice di marcia Borgo – Ponte Girevole – Città Vecchia.

​