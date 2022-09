«I Voucher digitali sono arrivati alla quinta edizione e quest’anno sono felice di comunicarvi che abbiamo messo 400mila euro a disposizione delle imprese tarantine! Lo avevo annunciato in estate e con il Segretario generale abbiamo trovato il modo per incrementare in modo significativo i fondi del Punto Impresa Digitale, ipoteticamente superando lo stanziamento dell’anno scorso».

Così il Commissario Straordinario della Camera di commercio di Taranto, on. Gianfranco Chiarelli nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo bando voucher digitali 2022, svoltasi questa mattina nella Cittadella delle imprese. I voucher sono erogati dal Punto Impresa Digitale e finalizzati a sostenere le iniziative di digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, aventi sede legale nella provincia di Taranto.

«Il nostro Centro Studi Tagliacarne ha confermato che il 67% delle imprese sentite nell’ambito di una recentissima indagine non ha ancora fatto investimenti in tecnologie 4.0, quota che sale al 70% nel Mezzogiorno. Questo denota una ritardo che va man mano colmandosi per gli aspetti di base, come dimostra il miglior posizionamento dell’Italia nella classifica dell’indice DESI, ma che ancora non consente al sistema imprenditoriale, soprattutto ai più piccoli, di affrontare tecnologie fondamentali come big data e intelligenza artificiale.

Il PNRR sarà occasione per investire anche in questo senso, ma intanto noi, come Camera di commercio, continuiamo a fare la nostra parte e credo che le aziende gradiscano molto questo genere di Bandi, considerato il grande successo riscontrato in questi anni».

«I PID, oltre ad erogare i voucher di cui parliamo oggi – ha aggiunto il Commissario – offrono informazione e formazione in questo ambito e mettono a disposizione una serie di strumenti di valutazione del grado di maturità digitale delle imprese, delle competenze digitali di studenti e lavoratori e, novità di quest’anno, il Checkup Sicurezza IT – sia in autovalutazione, sia con l’intervento degli esperti di InfoCamere – per aiutare l’impresa a capire i rischi informatici ai quali è esposta».

Il Segretario generale Claudia Sanesi ha sottolineato la rilevanza dell’impegno assunto dalla Camera di commercio e descritto in dettaglio le spese ammissibili: «Le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 12 settembre sino alle ore 24.00 del 28 settembre 2022, esclusivamente in modalità telematica. Invito le imprese del territorio a cogliere questa opportunità e a rivolgersi ai nostri Uffici per tutti i chiarimenti preventivi alla richiesta di contributo». Presente anche il Responsabile del Procedimento, Francesco Maraglino che ha evidenziato i tratti salienti dell’Avviso, descrivendo anche le tecnologie abilitanti che possono essere introdotte dall’impresa e finanziate grazie ai voucher camerali.

«La struttura tecnica del nostro PID – ha concluso l’on. Chiarelli – lavora per facilitare l’ingresso del nostro sistema imprenditoriale nella transizione digitale, sia per la manifattura sia per i servizi: essa non è più rinviabile, c’è il modo di affrontarla (i servizi di cui ho parlato ed i voucher da 10mila euro ne sono esempio), ed abilita la transizione ecologica. Non è più tempo di dibattere fra scettici e tecnottimisti. Bisogna farlo nel migliore dei modi e subito, per incrementare al massimo la capacità competitiva anche nei confronti del resto del mondo e contribuire a far raggiungere al Paese gli obiettivi del decennio digitale europeo. Innovarsi per competere: è questo il vero motore della crescita ».

Il bando e la modulistica saranno disponibili a partire dalle prossime ore sul sito www.camcomtaranto.com.