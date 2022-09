Si è svolto venerdì 2 settembre 2022 a Fragagnano la presentazione di Political Magazine il prodotto editoriale di Manila Gorio-conduttrice e giornalista televisiva, che ha dedicato la copertina dello speciale settembre al Sindaco Giuseppe Fischetti e Presidente dell’Unione dei Comuni “Terre del Mare e del Sole”.

Durante la presentazione svoltasi presso i giardini del Palazzo Marcheale, si è affrontato il principale tema del settore agricolo e della riduzione del prezzo delle uve.

Un argomento che ha calamitato l’attenzione del pubblico che così ha potuto rendersi conto degli innumerevoli sforzi che ogni Ente preposto, a partire dalla Regione, cerca di mettere in campo per far si che venga preservato il territorio e l’economia che questo scorcio di territorio può offrire. Al confronto-dibattito è intervenuto il Sindaco Giuseppe Fischetti, Giampiero Mancarelli -Presidente di Kyma Ambiente e da remoto l’Assessore regionale all’agricoltura Donato Pentassuglia.

E’ necessario intervenire per difendere il patrimonio vitivinicolo pugliese, non va scaricato l’aumento dei costi alimentato dalla guerra in Ucraina sull’anello più debole della filiera, i viticoltori che stanno già sopportando in solitudine la crescita esponenziale dei costi con l’aumento di oltre il 50% per l’energia, le materie prime e l’inaccettabile prezzo di acquisto delle uve da vino, al ribasso per decisione dei player che stanno tentando di imprimere un crollo delle quotazioni. A ciò si aggiunge la siccità e il caldo oltre i 40 gradi che hanno tagliato la produzione di oltre il 15% con i vigneti messi a dura prova anche da eventi estremi come nubifragi e grandinate.

La grave crisi del settore vinicolo in Puglia, oltre alle speculazioni al ribasso sulle uve da vino, tema che ha spinto l’Amministrazione fragagnanese guidata dal Sindaco Giuseppe Fischetti, ad organizzare un appuntamento che potesse essere di formazione e informazione ma anche di confronto, consapevole che solo la conoscenza vera di un problema, può consentire che lo stesso possa essere affrontato e risolto.

Ciò si sta verificando in un periodo di forte crisi economica in cui gli agricoltori hanno sempre maggiore difficoltà a fare reddito, con costi di produzione sovente maggiori ai prezzi di vendita. Non è possibile tralasciare questa situazione soprattutto in una regione come la Puglia in cui l’agricoltura ha una notevole importanza sull’economia.

Sindaco Giuseppe Fischetti: ” Per difendere il patrimonio vitivinicolo pugliese è necessario intervenire per tempo con interventi immediati e strutturali per mettere mano ai disciplinari di produzione in modo da garantire rapporti di filiera che siano improntati alla correttezza e trasparenza. L’agricoltura è un argomento molto importante e sentito in questo momento dagli agricoltori, viticoltori che si trovano a lavorare in una condizione di reddito negativo. E’ necessario lavorare per accordi di filiera tra imprese agricole e trasformatori con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione”.

E’ intervenuto da remoto l’Assessore all’agricoltura Donato Pentassuglia: “ Abbiamo avuto e abbiamo un dialogo aperto con tutti gli operatori del settore, la nostra priorità è sostenere la filiera e grande vicinanza agli agricoltori che stanno vivendo un periodo di grande difficoltà, con l’unico obiettivo di mettere in campo tutte le nostre forze per difendere il patrimonio vitivinicolo. Stiamo lavorando alacremente, le uve quest’anno sono eccellenti, alla qualità deve corrispondere il giusto prezzo. Il prezzo delle uve da tavola non posso determinarlo io, ma posso sollevare l’argomento come è accaduto per il latte. La stessa attenzione avuta che ci ha portato agli onori della cronaca. La speculazioni al ribasso sulle uve da vino va attenzionato”.

Francesca Branà