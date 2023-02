A Fragagnano il bando per il servizio civico Il Bando in questione prevede la selezione di donne di età compresa tra i 18 e i 60 anni e gli uomini di età compresa tra i 18 e i 64 anni, residenti da oltre un anno a Fragagnano e privi di occupazione, che versano in precarie condizioni economiche.

Nei casi particolari di uomini e donne che abbiano superato i limiti di età del regolamento e che non abbiano reddito di nessuna natura e non abbiano raggiunto l’età pensionabile, possono essere ammessi al servizio civico.

E’ possibile presentare n. 1 domanda per ogni nucleo familiare (minore di 5 componenti ) e n. 2 domande per nuclei numerosi (uguale o maggiore di n. 5 componenti) ed in condizioni di indigenza.

È prevista la possibilità di presentare n.2 istanze anche per i nuclei familiari cosiddetti “riuniti” ovvero per quei cittadini che pur avendo costituito una propria famiglia si vedono “costretti” per gravi problemi di carattere economico e/o sociale e per l’impossibilità di far fronte autonomamente alle ordinarie esigenze di vita (affitto, utenze, tasse…) a ricongiungersi alla famiglia d’origine, con la quale vanno a configurare un unico nucleo familiare ai fini del calcolo dell’ISEE.

Possono accedere al servizio civico occasionale:

Donne di età compresa tra i 18 e i 60 anni, che versano in precarie condizioni economiche;

Uomini di età compresa tra i 18 e i 64 anni, residenti da oltre un anno a Fragagnano e privi di occupazione, che versano in precarie condizioni economiche;

Nonché casi particolari di uomini e donne che abbiano superato i limiti di età del regolamento e che non abbiano reddito di nessuna natura e non abbiano raggiunto l’età pensionabile

Le domande complete della documentazione richiesta dovranno pervenire all’ufficio Protocollo anche via pec all’indirizzo protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 15.03.2023.

Per ulteriori informazioni visionare il bando

https://www.comune.fragagnano.ta.it/images/SITO/20230104_01AL.PDF

https://www.comune.fragagnano.ta.it/images/SITO/20230104_02AL.PDF