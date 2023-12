Rinascita e consenso: l’UDC a Taranto annuncia nuove adesioni

La sala stampa. Al centro Brattoli e Chiarelli

Il vice segretario nazionale l’on. Chiarelli: «7 nuovi consiglieri comunali si uniscono al partito, rafforzando l’impegno verso le comunità»

Una conferenza stampa ricca di novità quella tenuta dall’Unione di Centro al Login Hub di Taranto: un’occasione per riscontrare la vitalità di questo partito in grado di raccoglie crescenti adesioni. Con la recentemente nomina dell’on. Gianfranco Chiarelli quale vice segretario nazionale, si è dato avvio ad un significativo rilancio del’UDC nella regione, con un focus particolare per le provincie di Taranto, Brindisi e Lecce.

Nel corso dell’incontro è stata resa pubblica l’adesione di altri sette consiglieri comunali che arricchiscono la compagine democristiana nel territorio ionico: Giuseppe Erario a San Marzano di San Giuseppe, Antonio Fasciano e Cosimo Marinelli a Monteiasi, Angelo Tomaselli a San Giorgio Ionico, Michele Andrisano e Anna Rita Massaro a Fragagnano e Carmelo Amorosi a Lizzano.

«In un momento in cui trasformismo e incertezza attanagliano la città capoluogo, noi dell’UDC costruiamo le basi per garantire un futuro fatto di scelte partecipate, di entusiasmo e di responsabilità. Il partito affonda le sue radici nella migliore tradizione democratico cristiana e quanto sta avvenendo in queste ore è francamente poco edificante. Non è mio costume occuparmi delle problematiche che riguardano gli altri schieramenti politici, nella mia metà campo quello che mi ha colpito è un silenzio assordante del centro-desta su questa vicenda» così l’on. Chiarelli che ha inoltre aggiunto: «l’impegno nei confronti dei cittadini continua ed abbiamo in serbo ancora altre adesioni capaci di creare quella rete di competenze che portano inevitabilmente la soddisfazione dei fabbisogni dei cittadini. Solo così gli elettori potranno maturare la consapevolezza che scegliere l’UDC comporta il massimo impegno di tutti i suoi rappresentanti». Una nuova struttura organizzativa che, dopo gli incarichi a D’Errico e Cannone, rispettivamente coordinatore e responsabile organizzativo per la Città di Taranto, continua ad espandersi trovando terreno fertile nel versante orientale della provincia di Taranto. L’obiettivo dichiarato dai quadri del partito è quello di concentrare gli sforzi verso un miglioramento delle condizioni di vivibilità dei cittadini all’interno delle proprie comunità.

Per Carlo Laurora, vice segretario regionale dell’UDC: «il lavoro svolto da questi amministratori, la loro esperienza ed il tenace impegno, fanno sì che per l’Unione di Centro questa sia davvero una giornata importante. Scegliere di entrare nel nostro partito significa interpretare la politica come un servizio: in questi amministratori ho riconosciuto questa volontà».

«La politica delle preferenze, delle strette di mano che valgono come impegno, della riconoscibilità è il nostro modo di impegnarci, è il tratto distintivo del nostro attivismo» ha dichiarato il coordinatore Provinciale Andrisano, per il quale: «nulla può farci tornare indietro dalla consapevolezza che il consenso, per essere durevole, necessità di cura ed attenzione. Non volgiamo essere il treno di passaggio per qualche meteora della politica ma una squadra pronta, con competenza ed impegno, ad essere sempre dalla stessa parte: i cittadini».