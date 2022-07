Il piccolo Simone Di Cesare, in arte El SIMO, nasce il 23 febbraio 2010, all’età di 3 anni di avvicina alla musica attraverso un corso di propedeutica musicale presso l’associazione Matteo Mastromarino di Statte. All’età di 4 anni inizia il suo percorso didattico come studente di violoncello del maestro Demetrio Lepore di cui è ad oggi suo allievo. Durante la sua formazione musicale si approccia da autodidatta alla batteria e al basso coltivando la sua passione da dj, giovane produttore e compositore.

Le sue esperienze lo vedono come violoncellista e percussionista nella Ma.Ma. Orchestra nata in seno all’associazione Matteo Mastromarino e diretta dal maestro Lepore con la quale si è esibito in importanti chiese di Vienna, Folgaria, Torino, Taranto. L’orchestra ha ricevuto anche un attestato da parte del comune di Statte come ambasciatrice della buona musica in Italia e in Europa.

Dopo il debutto nell’ estate 2021 con “La mia estate”, il suo secondo singolo “Mia” a Natale dello stesso anno, arriva finalmente il terzo lavoro “Hollywood”.

Hollywood racconta di un amore felice e spensierato. I due ragazzi così belli che sembrano protagonisti di un film hollywoodiano. È così forte il sentimento di lui che nella prima strofa riporta: “Mi chiedo come hai fatto? Per colpa tua sto diventando matto”. Entrambi sono riusciti ad andare avanti nonostante mille dubbi e mille domande. Ci sono amori così che non si vedono tutti i giorni ed El Simo con il suo nuovo singolo Hollywood ci porta nel vivo della storia.

Il brano è stato prodotto ancora una volta da Olsi Arapi, scritto e musicato da Federica De Rosa (Shine). Uscito il 22 luglio 2022, è disponibile su tutte le piattaforme digitali come spotify, itunes, amazon music, youtube, ecc.. Verrà inserito, grazie alla Sony Music Publishing, in varie playlist di radio internazionali tra cui la z100newyork e il suo precedente lavoro Mia è in una compilation in uscita il 29 luglio 2022 della Alpha records dove sarà presente anche il cantate San Giovanni.

Credits

Autore e Musica – Shine

Produttore Artistico – Olsi Arapi

Registrato – Mirko Morabito

