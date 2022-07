«I dati che emergono dall’indagine Excelsior, realizzata da Unioncamere e in collaborazione con le Camere di commercio italiane, sono pienamente positivi e spingono il nostro territorio verso una crescita quanto mai necessaria. Sono 3.840 le nuove assunzioni previste nel mese di luglio 2022 e ben 8.830 nel periodo luglio-settembre per la provincia di Taranto». Così l’on. Gianfranco Chiarelli, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Taranto che nell’analisi comparativa del dato specifica: «rispetto allo stesso mese del 2021, la variazione è pari a +50%, +170% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno».

Fatta questa disamina restano dei punti che devono necessariamente richiamare l’attenzione di chi intende costruire opportunità per questo territorio.

«Permane la difficoltà per le imprese di reperire capitale umano adeguatamente formato da poter immediatamente impiegare – aggiunge l’on. Chiarelli – Ciò che colpisce è la bassa richiesta di diplomati ITS. Il PNRR investe 1,5 miliardi di euro per incrementare almeno del 100% entro il 2025 il numero di iscritti agli Istituti Tecnici Superiori che, in altri Paesi europei, assicurano immediata occupazione. Da un lato i giovani devono essere sempre più orientati verso questa possibilità post diploma, dall’altro agli ITS dovrebbero essere dedicate ulteriore risorse per il potenziamento del placement nonché garantita un’adeguata sensibilizzazione delle associazioni di categoria per accrescere la consapevolezza sull’opportunità di trovare qui personale formato sulle competenze oggi necessarie per il lavoro».

In conclusione il Commissario Chiarelli delinea una strategia ben chiara per superare questa impasse: «la struttura del nostro sistema produttivo ha la necessità di aumentare il suo grado di innovazione e la sua capacità di trattenere persone con hard e soft skill superiori. Certo questo obiettivo, che non può essere considerato utopistico ed è fra i principali della Camera di commercio, verrà pienamente realizzato quando si innescherà un circolo virtuoso di investimenti infrastrutturali sul territorio. Si tratta di un impegno di lungo termine, ma sul quale nel presente dobbiamo essere tutti concentrati soprattutto in una provincia come la nostra con importanti tassi di inoccupazione e disoccupazione nelle fasce giovanili e femminili»