Per anni le sale da gioco hanno attratto milioni di persone nel mondo. Che rappresentassero tappa fissa o la deviazione di una sera durante una vacanza, i casinò dal vivo sono stati quasi sempre permeati da un alone di sfarzo, nonostante i primi edifici non siano sorti in aree ricchissime. Ancora oggi nel Nevada le risorse naturali scarseggiano, ma lì dove prima c’era solo deserto, adesso sono presenti alcuni dei posti più famosi del mondo. Las Vegas, Montecarlo, Venezia o Atlantic City, tutti scenari che con l’avvento di Internet hanno iniziato con l’essere apprezzati più attraverso le immagini che da vicino. Negli ultimi anni, infatti, la scelta dei giocatori si è rivolta sempre più verso le piattaforme di gioco online in virtù di una serie di vantaggi che queste ultime continuano a presentare rispetto ai luoghi fisici.

Casinò online Vs Casinò fisici, quali differenze?

Dalle più ovvie alle meno evidenti, ci sono tante differenze tra casinò online e casinò fisici. Innanzitutto, il gioco online si svolge in stanze virtuali, pertanto la disponibilità è più elevata e immediata. È la particolarità del web. Iscriversi ad un portale certificato significa anche poter testare alcuni giochi attraverso le apposite “modalità demo” o tramite giri gratuiti alle slot machine, come si evince da questa analisi sui free spin. Quest’ultima spiega all’utente cosa siano e come usufruirne, oltre a una particolare classifica relativa ai più gettonati sul web.

Per quanto le regole dei giochi siano pressoché le stesse di quelle che si individuano dal vivo, gli incentivi risultano diversi. Le promozioni e le offerte commerciali sono ormai indirizzate soprattutto alle realtà virtuali. Sul fronte dell’interesse del pubblico, c’è inoltre da considerare che i casinò online sono diventati molto più numerosi di quelli tradizionali, accaparrandosi, come dimostrano dati statistici sul giro d’affari del comparto, una rilevante fetta del mercato dell’intrattenimento. Oggi i casinò veri e propri esistono solo in alcune città del mondo e bisogna ovviamente programmare tempi e modi per raggiungerli. Infine, non trovandosi in luoghi fisici ma su server remoti, i giochi messi a disposizione online contribuiscono a una proposta contenutistica che un singolo casinò terrestre non potrebbe mai sostenere. Non è da sottovalutare, però, la differenza delle interazioni che i giocatori hanno tra loro o con il croupier. Nelle sale da gioco tradizionali, infatti, i giocatori possono parlarsi di persona, guardarsi negli occhi l’uno con l’altro e adoperare un linguaggio visivo per concertare azioni di comune accordo. Nei casinò online, invece, ogni contatto può avvenire al massimo via chat ed è ovviamente più difficile comunicare e rapportarsi con altri utenti. Anche se per entrare in un casinò online non è necessario organizzare viaggi e vestirsi di tutto punto, i casinò dal vivo continuano imperterriti a conservare un certo seguito, fosse anche solo per un sentimento puramente folkloristico. Quelli propinati dal casinò tradizionale e dal casinò online sono quindi due tipi di esperienze completamente diverse, che si rifanno perlopiù alle preferenze personali degli avventori.

Casinò, dai luoghi fisici alle room online

Un tempo i casinò non venivano visti semplicemente come luoghi di diletto. Anche in Italia le sale da gioco sono state sfruttate volentieri per ospitare eventi e manifestazioni culturali, come incontri tra intellettuali o premiazioni giornalistiche. La concezione originale del casinò è andata scemando nel tempo. Le immagini luccicose di Las Vegas fanno pensare sempre ad ambienti altolocati, ma la verità è che poker, blackjack e roulette non hanno mai fatto distinzioni tra classi sociali. Adesso che il casinò è diventato prevalentemente virtuale, la forma si è inevitabilmente persa, lasciando spazio al puro contenuto. L’online permette di giocare in ogni momento della giornata, in qualunque luogo ci si trovi. Secondo le ultime stime, nel 2021 (ultimo anno con dati ufficiali) il fatturato dei portali di gioco digitale in Europa è volato a 87,2 miliardi di euro. Tuttavia, sono ancora tanti i cultori e i tradizionalisti che preferiscono di gran lunga giocare guardando in faccia il croupier o chiedendo al cameriere una coppa di champagne.