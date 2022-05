Nel corso della mattinata odierna, gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale hanno notificato ed eseguito il decreto ex art. 100 T.U.L.P.S. emesso dal Questore della Provincia di Lecce, che dispone la chiusura e sospensione della licenza per 30 giorni al pubblico esercizio denominato “CHILLIN CLUB LECCE”, in Lecce al vico dei Fieschi.

Le motivazioni che hanno determinato il provvedimento trovano fondatezza nei numerosi esposti presentati dai residenti nella citata via per le problematiche connesse all’attività dell’esercizio commerciale, divenuto in breve tempo luogo di assembramenti e di ritrovo di giovani dediti all’uso di bevande alcoliche.

Inoltre, nel corso di numerosi interventi effettuati dalle Forze dell’Ordine, si sono registrate, da parte dei giovani avventori del locale, aggressioni, sia verbali che fisiche, atti di vandalismo, lancio di bottiglie oltre all’inosservanza della normativa per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Quest’ultima, ha determinato a carico del titolare la contestazione di diverse sanzioni amministrative tra cui la chiusura del locale per tre giorni. Rilevante anche un intervento della Polizia la notte del 12 gennaio u.s. per una violenta colluttazione scoppiata dinanzi al locale tra due soggetti, uno dei quali pregiudicato. Ultimo, in ordine cronologico, nella notte tra il 7 e l’8 maggio u.s., l’intervento di un equipaggio della sezione volanti, bersagliato con lanci di bottiglie e pietre, intervenuto a seguito di segnalazione di una moltitudine di giovani che urlavano per strada e saltavano sulle auto in sosta.

Tali condotte, che costituiscono oggettivamente un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno indotto il Questore di Lecce ad adottare il provvedimento inibitorio in questione al fine di evitare il verificarsi di ulteriori avvenimenti pregiudizievoli per la sicurezza pubblica, rivestendo le violazioni accertate carattere di gravità ed allarme per i cittadini.